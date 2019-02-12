العاهل السعودي: نقف مع فلسطين وحق شعبها في قيام دولته المستقلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوفه مع فلسطين وحق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصره بالرياض اليوم.

ورحب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى عباس سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.





وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداءٍ تكريماً للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.

وعبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين.

كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من جانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الأغا.