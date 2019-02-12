شكرا لقرائتكم أول تعليق من الصحة بعد حديث خولة الكريع عن ماء زمزم ومرض السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله من معلومات حول تأثير مياه زمزم على مرضى السرطان.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكر في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية عن تسبب ملوحة ماء زمزم بضرر لدى مرضى السرطان.

وقالت وزارة الصحة عبر تويتر رداً على سؤال لأحد المغردين عن ذلك: لا يوجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذكر، وبشكل عام ينصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج.

وكانت الدكتورة خولة بنت سامي الكريع العالمة السعودية وكبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، رفضت أي تأثير علاجي لعلاج مرض السرطان باستخدام ماء زمزم.

وأضافت خولة الكريع خلال لقائها أمس في برنامج “في الصورة ” مع الإعلامي عبدالله المديفر ، أن ‏ماء زمزم غير مفيد لمريض السرطان، وأنه “لا يمكن علميًّا إثبات أن العين سبب الإصابة بمرض السرطان”.

وعن تقييمها لعلاج مرض السرطان ببول وحليب الإبل، وبغيرهما من مفردات الطب الشعبي، قالت خولة الكريع: “لم يثبت ذلك علميًّا”. مضيفة بأن هناك قوانين دولية لمنهج البحث العلمي، ولإثبات نجاح أي علاج يجب أن يمر بمراحل متعددة معروفة، تُدفع من أجلها بلايين الدولارات في مراكز البحوث العلمية المتقدمة. مشيرة إلى أن ميزانية مركز البحوث القومي في أمريكا تبلغ 8.6 بليون دولار لعلاج السرطان.

واعتبرت أن خوف الناس من السرطان تحوَّل إلى “هوس”، وحذرت من التدخين باعتباره أهم سبب لتفشي المرض في السعودية، وليس العوامل البيئية.

وأشارت “الكريع” إلى أن “معدل الإصابة بالسرطانات عندنا أقل 10 سنوات من الغرب، ومجتمعنا –للأسف- متحفظ في الإفصاح عن التاريخ المرضي للعوائل”.

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