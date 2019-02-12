شكرا لقرائتكم تركي بن هذلول يشيد ببطولات قوة الأفواج الأمنية في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالدور الفاعل لرجال الأمن وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية حيال الحفاظ على سلامة أمن الوطن, وبالجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة بالقطاعات الأمنية كافة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية اليوم, لمقر قوة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران، التي عبر خلالها عن فخر واعتزاز الجميع برجال الأفواج الأمنية، الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم الملك والوطن، منوهاً بالإمكانيات البشرية والآلية ومراكز التدريب المتطورة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

واستهل نائب أمير نجران، جولته بزيارة أقسام القوة الأمنية، مستمعاً خلالها لشرحاً قدمه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى، عن العمليات والمهام التي يؤديها رجال الأفواج الأمنية بمنطقة نجران ومسرح عملياتها.

من جهته, أعرب قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران، ولسمو نائبه على ما يولونه من اهتمام ومتابعةً للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مثمناً زيارة سمو نائب أمير المنطقة ، للقوة الأفواج التي تأكد حرص وعناية القيادة الرشيدة بالقطاعات الأمنية كافة من خلال توفير احتياجاتها الفنية والبشرية, للإسهام في رفع كفاءة القوات والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء أعمالها بكل دقة واحترافية عالية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.