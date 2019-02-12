شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يلتقي أهالي قيصومة فيحان ويتفقد الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, قرية قيصومة فيحان بمحافظة رفحاء، في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز منطقة الحدود الشمالية لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم, حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ شخير الفديد, وعدد من الأهالي.

ووجه سموه بدراسة احتياجات القرية الخدمية, مؤكداً أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها بما يحقق الصالح العام، منوهاً بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة لكل ما فيه راحة ورفاهية متابعات الخليج 365.

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