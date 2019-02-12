شكرا لقرائتكم تكامل الأداء لأجل بناء الإنسان .. شعار مؤتمر الموارد البشرية في صحة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء وقائع الجلسات لليوم الأول لمؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية في نسخته الثانية تحت شعار (تكامل الأداء.. لأجل بناء الإنسان) الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ ويستمر لمدة يومين.

ويشهد المؤتمر عدة ورش وقصص النجاح والمعارض المتخصصة في الموارد البشرية تقام خلال يومي إقامته بالإضافة لمعرض عن التحول الوطني ومستقبل الرعاية الصحية من خلال نموذج الرعاية الصحية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

وذكر وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان على هامش المؤتمر أن وزارة الصحة تسعى لحفظ وحماية حقوق منسوبيها وتكفل لهم ذلك من أي ممارسات تسيء لهم سواء فعلية أو قولية أو معنوية من خلال تطبيق نظام الإجراءات الجزائية التي تحظى بمتابعة شخصية من معالي وزير الصحة، مؤكداً وقوف الوزارة مع منسوبها لأخذ حقوقهم كاملة وفق النظام المعمول به في الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن الوزارة تعمل باهتمام وجهد من أجل تأهيل كافة منسوبيها لتقديم أرقى الخدمات الطبية والإدارية للمستفدين.

من جانبه ذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن المؤتمر الذي افتتحه نيابة عن معالي وزير الصحة، وكيل الوزارة للموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن العيبان، يركز على رعايته لموظفي الدولة لمساعدتهم على تحقيق الابتكار وتحفيز الإبداع، وتعزيز رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسياسة وزارة الصحة التي تسعى إلى تجويد خدماتها.

بدوره أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للموارد البشرية بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور هيثم طيب أن هذا المؤتمر هو امتداد للمؤتمر الأول الذي أقيم في مكة المكرمة العام الماضي، بعد أن حظي بصدى إيجابي نتجت عنه موافقة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإقامة الدورة الثانية بمدينة مكة المكرمة، حيث يهدف المؤتمر إلى الارتكاز على تعزيز قيمة الإنسان ورعايته، وتحسين بيئة العمل من أجل هذا الإنسان الذي يقدم الخدمة التي هي الهدف الأسمى لوزارة الصح.

يذكر أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات السعودية بواقع ٣٦ ساعة تعليم مستمر .

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