شكرا لقرائتكم منشآت تُعلن بدء التسجيل في معسكر ريادة الأعمال بجامعة Draper ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دعوتها إلى رواد الأعمال والمبتكرين للتسجيل في معسكر ريادة الأعمال المقرر إقامته من 1 أبريل إلى 4 مايو 2019 في جامعة Draper بوادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف المعسكر إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تركز على الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنية “البلوكتيشن”.

ويُشكل المعسكر التدريبي فرصة لرواد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 33 عامًا لتطوير مهاراتهم والالتقاء برواد أعمال آخرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى عرض أعمالهم على المستثمر تيم درابر والذي يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعد جامعة Draper من الجامعات الرائدة في ريادة الأعمال، وتقدم برامج تعليمية متنوعة منها: (Entrepreneurship Immersion)، (Hero Training)، (Silicon Valley Intensive)، و (Executive Program)، وتتميّز الجامعة بتطبيق الأعمال على أرض الواقع من غير وجود اختباراتٍ تحريريةٍ وكُتبٍ دراسيّة.

ودعت “منشآت” الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل بمعسكر ريادة الأعمال إلى زيارة الموقع الإلكتروني (هنا)

يذكر أن برنامج التدريب يُعد أحد برامج منشآت الهادف إلى بناء وتطوير القدرات الإدارية والمهنية لرواد الأعمال ومُلاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد برامج تدريبية عالية الجودة بهدف المساهمة في صقل المهارات الاحترافية لرواد الأعمال وزيادة عدد المنشآت القادرة على خلق وظائف، وصولاً إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

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