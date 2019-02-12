الهيئة السعودية للمهندسين كيفية التسجيل ورقم الهاتف ورمز سداد الهيئة

الهيئة السعودية للمهندسين من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية، التي تعني بالنهوض بالمهندسين وكل العاملين في المجال الهندسي بشكل عام، حيث تقوم الهيئة السعودية للمهندسين بوضع أسس لممارسة مهنة الهندسة، كما تضع الشروط الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وكل الأسس اللازمة للحصول على الماجستير والدكتوراه، وكذلك تحاول التوفيق بين متطلبات سوق العمل وبين مهارات الخريجين، فهي تدعم دورات تطوير المهارات في كافة المجالات الهندسية، والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تقوم بعمل تغطية إعلامية شاملة لكافة الفعاليات والمناسبات والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها داخل الهيئة.

التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين

اليكم بالتفصيل كيفية التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين ، حيث يتم التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين من خلال عدد بسيط من الخطوات، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

سوف تظهر لكم صفحة التسجيل وفيها يطلب استكمال البيانات التالية:

البريد الإلكتروني.

الجنسية.

فئة العضوية.

كلمة المرور.

لغة التنبيهات.

رقم الجوال.

كيفية التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات السابقة يمكنكم الضغط على أيقونة التسجيل الموجودة اسفل الصفحة الإلكترونية.

رقم الهيئة السعودية للمهندسين

عند الرغبة في الاستفسار عن أي شيء يخص الهيئة السعودية للمهندسين يمكنكم التواصل مع الهيئة على الرقم التالي:

الرقم الموحد: 920020820

رقم الهاتف: +966112942999

رمز سداد الهيئة السعودية للمهندسين

تيسيراً على المهندسين وجميع العاملين في القطاع الهندسي، وحفاظاً على وقتهم ومجهوداتهم، قامت الهيئة السعودية للمهندسين بإتاحة خدمة السداد الإلكتروني لتسديد أي مستحقات مالية دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.

رمز سداد الهيئة السعودية للمهندسين : 123

ويعد ذلك الرقم الأساسي للهيئة، حيث يتيح للعضو معرفة المستحقات المالية المطلوبة وتسديدها دون إضاعة وقت أو مجهود.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم، وإن كان لديكم اي استفسارات حول الهيئة السعودية للمهندسين أو كيفية التسجيل أو حتى واجهتكم اي مشكلات في التسجيل يمكنكم أن تتركوها لما في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.