بخش يشكر القيادة على تعيينه سفيراً لدى البرتغال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، خالص شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، خالص شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه سفيراً بالمرتبة الخامسة عشرة. وأعرب بخش عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذه الترقية الملكية الكريمة ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، سائلاً الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها الرشيدة وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويزيدها عزاً وشموخاً، ويبعد عنها شر الحاقدين والحاسدين.



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