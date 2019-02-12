شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة تضرر مرضى السرطان بملوحة ماء زمزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة الصحة أنه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكر في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية عن تسبب ملوحة ماء زمزم بضرر لدى مرضى السرطان.

وقالت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، عبر حسابها في «تويتر» الخاص بالرد على الاستفسارات الطبية «الصحة 937»، رداً على سؤال لأحد المغردين عن ذلك: «لا يوجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذكر، وبشكل عام ينصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج».