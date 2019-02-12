شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز يبحث الموضوعات التعليمية لمدارس الشريط الحدودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

بحث أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم جازان عدد من الموضوعات التعليمية التي تخص مدارس الشريط الحدودي وآلية عملها من قبل وزارة التعليم. جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بالنيابة بمكتبه لمدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وعدد من منسوبي الإدارة اليوم (الثلاثاء).

ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة, بمدير عام التعليم بجازان, مشيداً بالجهود التي يقدمها تعليم جازان من برامج وانشطة لدعم طلاب وطالبات المنطقة, متمنياً للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة للوطن في شتى المجالات. وقدم الدكتور الاحوس شرحا عن جائزة تعليم جازان للأداء التعليمي، والتي وجه أمير منطقة جازان بالنيابة بتعديل مسماها إلى جائزة جازان للتعليم، وستدشن قريبا، وتختص بتكريم منسوبي التعليم والطلاب المتميزين. مثمنا دعم وتوجيه أمير المنطقة بالنيابة لكل ما فيه مصلحة المعلمين والمعلمات وأبنائه الطلاب والطالبات بالمنطقة.