شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الطائف» تفتح الفصل الصيفي.. بعد شكوى 3 آلاف طالب وطالبه من الغاؤه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

تفاعلا مع "الخليج 365" اعلنت أمس (الإثنين)، جامعة الطائف عن الموافقه لفتح الدراسه في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1440هـ، واشارت الجامعه أن فتح الفصل الصيفي سيكون وفق ضوابط ومعايير، لضمان الاستفاده القصوى من اقامته وضمان الجوده العلميه.

وكانت "الخليج 365" نشرت قبل اسبوعين شكاوى طلابيه بلغت نحو 3 آلاف طالب وطالبه، يتذمرون من الغاء الفصل الصيفي بعد خطاب لوكيل الجامعه عبدالرحمن الاسمري، يشير إلى عدم وجود فصل صيفي هذا العام.