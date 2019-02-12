شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سراة عبيدة يدشن فعاليات «ملتقى الإشراف التربوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

دشّن محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا اليوم (الثلاثاء)، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي الخامس بتعليم المحافظة تحت شعار (التحصيل الدراسي.. التحديات والتطلعات)، الذي ترعاه "الخليج 365" إعلاميا، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس، وسراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي، وعدد كبير من الأكاديميين والتربويين وقادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين. واطلع الجميع على معرض منجزات ومشروعات إدارة الإشراف التربوي. واشتمل الحفل الخطابي على عروض مرئية وقصائد شعرية ومشاركات طلابية. ورحب مدير التعليم بالمحافظة بالحضور وضيوف الملتقى، وشكر الرعاة والمشاركين والقائمين عليه. من جانبه لأوضح مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح أهداف الملتقى ومحاوره ومنطلقاته، ثم تكريم المشاركين والجهات الراعية. وتضمنت الفعاليات العلمية لليوم الأول ثلاث محاضرات، بدأها مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري، الذي تطرق لدور قادة العمل التربوي في رسم ملامح خارطة العمل التربوي والتعليمي، الذي يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، ثم محاضرة للدكتور خليل الحدري تطرق فيها لصناعة معلم المستقبل في ضوء أهداف التربية الإسلامية وأثرها على التحصيل الدراسي، ومن ثم قدم الدكتور شائع آل راقع محاضرة بعنوان التحصيل الدراسي (استشراف المستقبل)، عقب ذلك قدمت الدكتورة لبنى العجمي ورقة عمل تحدثت خلالها عن استراتيجيات التدريس في القرن الـ21 وأثرها في رفع مستوى تحصيل الطلبة في الاختبارات الدولية TIMSS، واختتمت فعاليات اليوم الأول بورقة عمل للطالب عوض بن مسعود وكانت بعنوان «دور التجارب العلمية في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب».

يذكر أن الطالب محمد مسفر أبوشابل، قلد مدير التعليم بالمحافظة تاج التعليم نيابة عن طلاب وطالبات المحافظة التعليمية، شكراً وعرفاً منهم، له ولمنسوبي التعليم على ما يقدمونه من جهود لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى جميع الطلاب والطالبات بالمحافظة.