، "تعليم الرياض" ينظم اللقاء التعريفي بالاختبارات الدولية TIMSS ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشاركة فيه تعد فرصة لإبراز الجهود المبذولة في الميدان

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء اليوم الثلاثاء، اللقاء التعريفي بالاختبارات الدولية TIMSS، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي والمساعدة للشؤون التعليمية ريم الراشد، ومديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرف العام على مدارس المناهج الأهلية ماجد الرشيد، ومشرفي ومشرفات العلوم والرياضيات، ومنسقي ومنسقات مكاتب التعليم للاختبارات الدولية وقادة وقائدات المدارس المشاركة في اختبارات تيمس، والذي أقيم في مدارس المناهج الأهلية.

وتعد الاختبارات الدولية (TIMSS) هي أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، في كلمته إن الاختبارات لها دورها المحوري نحو بناء مجتمع المعرفة، فهي المقياس الحقيقي لما تم تحصيله في المدرسة، معتبرًا أن المشاركة في اختبار TIMSS الدولي فرصة لإبراز الجهود المبذولة في الميدان، لكنه شدد على أن مثل هذه الاختبارات المفترض أنه لا يتم المبالغة في التعامل معها، وإنما يتم التعامل معها كما هي بحرص واهتمام.

وقال "الوهيبي" إن المدرسة هي نقطة انطلاقة التقدم في شتى المجالات، فهي المصنع والمنتج للأجيال ودورها كبير جداً وقائد المدرسة هو قائد التغيير الحقيقي، وهو من يمثل وزير التعليم في تحفيز منسوبي المدرسة في شتى المجالات.

وبيّن أنه ينبغي إشراك أولياء الأمور مع المدرسة، وأن يشمل التحفيز لجميع الطلاب ولا يقتصر على عينة محددة من الطلاب، وذلك لبناء جيل منتج ومفكر ومنافس ومساهم في رفع مستوى المملكة في أعلى الرتب في مصاف الدول المتقدمة.

وختم "الوهيبي" كلمته بأن التعليم لقي وافر الاهتمام من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن المتتبع لرؤية المملكة 2030 يشاهد ذلك الاهتمام جلياً في هذه الرؤية الطموحة.

من جهته بيّن مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم الرياض ناصر المطيري أن المملكة تشارك في الاختبارات الدولية TIMSS لما تحققه من أهداف في قياس تحصيل طلبة مراحل التعليم الأولى في مادتي الرياضيات والعلوم، لأن مثل هذه الاختبارات تعد نتائجها أحد مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأضاف "المطيري أن مادتي العلوم والرياضيات من أهم المواد الدراسية التي تحظى بالاهتمام في جميع دول العالم، لذا توجهت المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA بوضع اختبار TIMSS والذي يهدف إلى قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول، وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلّم في العالم.