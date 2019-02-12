، "شاناهان" يحول وجهته إلى العراق لبحث مستقبل القوات الأميركية ،

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وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إلى بغداد، اليوم (الثلاثاء)، في زيارة غير معلنة؛ لتأكيد أهمية سيادة العراق، وبحث مستقبل القوات الأميركية هناك.
وقال "شاناهان" للصحفيين المسافرين برفقته: "نحن في العراق بدعوة من الحكومة، ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية، التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا".
ومن المقرر أن يلتقي "شاناهان" مع زعماء من بينهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي كما سيبحث انسحاب القوات الأميركية من سوريا مع قادة أمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الشهر الجاري: "إن الوجود الأميركي لازم لمراقبة إيران، وهو ما يعد تجاوزًا للمهمة المقررة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وهي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.
"شاناهان" يحول وجهته إلى العراق لبحث مستقبل القوات الأميركيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إلى بغداد، اليوم (الثلاثاء)، في زيارة غير معلنة؛ لتأكيد أهمية سيادة العراق، وبحث مستقبل القوات الأميركية هناك.
وقال "شاناهان" للصحفيين المسافرين برفقته: "نحن في العراق بدعوة من الحكومة، ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية، التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا".
ومن المقرر أن يلتقي "شاناهان" مع زعماء من بينهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي كما سيبحث انسحاب القوات الأميركية من سوريا مع قادة أمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الشهر الجاري: "إن الوجود الأميركي لازم لمراقبة إيران، وهو ما يعد تجاوزًا للمهمة المقررة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وهي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
04:55 PM
يلتقي "عبدالمهدي" وزعماء آخرين
وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إلى بغداد، اليوم (الثلاثاء)، في زيارة غير معلنة؛ لتأكيد أهمية سيادة العراق، وبحث مستقبل القوات الأميركية هناك.
وقال "شاناهان" للصحفيين المسافرين برفقته: "نحن في العراق بدعوة من الحكومة، ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية، التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا".
ومن المقرر أن يلتقي "شاناهان" مع زعماء من بينهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي كما سيبحث انسحاب القوات الأميركية من سوريا مع قادة أمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الشهر الجاري: "إن الوجود الأميركي لازم لمراقبة إيران، وهو ما يعد تجاوزًا للمهمة المقررة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وهي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.
، "شاناهان" يحول وجهته إلى العراق لبحث مستقبل القوات الأميركية ،
المصدر : الخليج 365
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