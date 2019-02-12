، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8600.32 نقطة ،

- 1/2
- 2/2
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 56.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8600.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جاكو, الراجحي ريت, أسواق عبدالله العثيم, تبوك الزراعية, وعسير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الشرقية, أسيج, التعاونية, تهامة, والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.49% و5.83% .
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, دار الأركان، إعمار, الإنماء, وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, كيان السعودية, دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 53.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3275.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 333 صفقة..
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8600.32 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-12
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 56.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8600.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جاكو, الراجحي ريت, أسواق عبدالله العثيم, تبوك الزراعية, وعسير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الشرقية, أسيج, التعاونية, تهامة, والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.49% و5.83% .
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, دار الأركان، إعمار, الإنماء, وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, كيان السعودية, دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 53.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3275.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 333 صفقة..
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
04:37 PM
بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 119 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 56.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8600.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جاكو, الراجحي ريت, أسواق عبدالله العثيم, تبوك الزراعية, وعسير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الشرقية, أسيج, التعاونية, تهامة, والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.49% و5.83% .
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, دار الأركان، إعمار, الإنماء, وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, كيان السعودية, دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 53.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3275.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 333 صفقة..
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8600.32 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8600.32 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.