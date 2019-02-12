، "الصحة": لا أدلة علمية كافية لإثبات ضرر ماء زمزم على مرضى السرطان ،

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ردّت وزارة الصحة عبر حسابها المخصص للرد على استفسارات وشكاوى المرضى "937" على الموضوع الذي أثارته الدكتورة خولة الكريع، حين قالت إن شرب ماء زمزم ضارّ على مريض السرطان؛ نظراً لارتفاع نسبة ملوحته.
وكانت الدكتورة "الكريع" قد بيّنت خلال حديثها لبرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" أنه يمكن الاستشفاء روحياً بماء زمزم من خلال الاغتسال به ونحوه، مؤكدةً أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، مما يؤثر سلباً على مرضى السرطان، ويتعارض مع بعض الأدوية المعطاة لهم.
وجاء ردّ "الصحة" بعد تلقيها استفسارات من أحد المواطنين حول مدى صحة ما ذكرته الدكتورة حيث قالت: "لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكِر، وبشكل عام يُنصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".
يُذكر أن حديث الدكتورة "خولة" قد أثار موجة من الأخذ والردّ على منصات التواصل الاجتماعي.
"الصحة": لا أدلة علمية كافية لإثبات ضرر ماء زمزم على مرضى السرطانمحمد عبيد الخليج 365 2019-02-12
ردّت وزارة الصحة عبر حسابها المخصص للرد على استفسارات وشكاوى المرضى "937" على الموضوع الذي أثارته الدكتورة خولة الكريع، حين قالت إن شرب ماء زمزم ضارّ على مريض السرطان؛ نظراً لارتفاع نسبة ملوحته.
وكانت الدكتورة "الكريع" قد بيّنت خلال حديثها لبرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" أنه يمكن الاستشفاء روحياً بماء زمزم من خلال الاغتسال به ونحوه، مؤكدةً أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، مما يؤثر سلباً على مرضى السرطان، ويتعارض مع بعض الأدوية المعطاة لهم.
وجاء ردّ "الصحة" بعد تلقيها استفسارات من أحد المواطنين حول مدى صحة ما ذكرته الدكتورة حيث قالت: "لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكِر، وبشكل عام يُنصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".
يُذكر أن حديث الدكتورة "خولة" قد أثار موجة من الأخذ والردّ على منصات التواصل الاجتماعي.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
04:25 PM
بعد تلقّيها استفسارات من أحد المواطنين حول مدى صحتها
ردّت وزارة الصحة عبر حسابها المخصص للرد على استفسارات وشكاوى المرضى "937" على الموضوع الذي أثارته الدكتورة خولة الكريع، حين قالت إن شرب ماء زمزم ضارّ على مريض السرطان؛ نظراً لارتفاع نسبة ملوحته.
وكانت الدكتورة "الكريع" قد بيّنت خلال حديثها لبرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" أنه يمكن الاستشفاء روحياً بماء زمزم من خلال الاغتسال به ونحوه، مؤكدةً أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، مما يؤثر سلباً على مرضى السرطان، ويتعارض مع بعض الأدوية المعطاة لهم.
وجاء ردّ "الصحة" بعد تلقيها استفسارات من أحد المواطنين حول مدى صحة ما ذكرته الدكتورة حيث قالت: "لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكِر، وبشكل عام يُنصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".
يُذكر أن حديث الدكتورة "خولة" قد أثار موجة من الأخذ والردّ على منصات التواصل الاجتماعي.
، "الصحة": لا أدلة علمية كافية لإثبات ضرر ماء زمزم على مرضى السرطان ،
المصدر : الخليج 365
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