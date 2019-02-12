، رئيس النيابة العامة بالقصيم يستقبل مدير الشرطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السيف" حثّ على التعاون بما يحقق العدالة

استقبل رئيس فرع النيابة بمنطقة القصيم، مساعد بن عبدالمحسن السيف، بمقر الفرع في مدينة بريدة، مدير شرطة منطقة القصيم، العميد علي بن حسين القحطاني، بعد صدور قرار تعيينه مؤخرًا مديرًا لشرطة المنطقة.

ورحب رئيس الفرع في بداية اللقاء بالعميد "القحطاني"، شاكرًا له الزيارة، ومهنئًا له على الثقة باختياره مديرًا لشرطة منطقة القصيم ومتمنيًا له التوفيق.

وأشار "السيف" إلى أهمية العمل المشترك مع الشرطة، والتأكيد على ما ورد بنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية وسرعة استكمال إجراءات الاستدلال والوقوف على ما قد يعيق العمل ومعالجته بشكل ناجع في وقت قياسي.

وأوضح أن التوجيهات الكريمة لولاة الأمر حفظهم الله، والمتابعة من النائب العام تحث دائماً على العمل بجد وإخلاص والتناغم بين الأجهزة الحكومية لتحقيق التطلعات المنشودة.

من جانبه قال العميد علي القحطاني إنه سعيد بلقاء رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم، مؤكدًا على أن العمل بين النيابة والشرطة جزء لا يتجزأ، معتبرًا التكاتف سبيلاً للنجاح المنشود من الجميع.