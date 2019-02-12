، "موبايلي" تتواجد حصرياً في 104 مراكز للتأشيرات المعتمدة حول العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتسهيل الوصول لعملائها وتحقيق مكانة مميزة لعلامتها السعودية

وقَّعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة VFS Tasheel المشغلة لمراكز التأشيرات المعتمدة من قبل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، اتفاقية حصرية تتيح لشركة "موبايلي" الوصول إلى ملايين الزوار القادمين إلى المملكة سنوياً عبر 104 مراكز منتشرة في 30 دولة حول العالم.

وستساهم الاتفاقية في تعزيز دور شركة "موبايلي" كشركة سعودية رائدة للمضي قدماً في تعزيز استراتيجيتها الخاصة بالقيمة المضافة لعملائها، إلى جانب تسهيل الوصول للعملاء بمختلف شرائحهم وتحقيق مكانة مميزة لعلامتها السعودية التجارية من خلال تواجدها في أبرز دول العالم من خلال مراكز التأشيرات والتي يقصدها المسافرون الراغبون بالحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة.

ويتواكب هذا التوجه مع رؤية المملكة 2030 من خلال تسخير خدمات "موبايلي" ومنتجاتها وتقديمها للوافدين وللزوار القادمين للسياحة أو للأعمال أو للحج والعمرة، مما يمكنهم من التعرف على إمكانيات وجودة الخدمات التي سيحصلون عليها عند وصولهم، الأمر الذي يبرز التطور الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.