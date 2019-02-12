، برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يصدر 17 قراراً ويرفع الشكر للقيادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - على ما تحظى به مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من اهتمام ورعاية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما، وما تم خلالها من بحث لسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وما شهدته الزيارة من توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

شكر ولي العهد

ورفع مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تحظى به مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من اهتمام ورعاية، مؤكداً أن زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للحرم يوم أمس للاطلاع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، يجسد هذا الاهتمام والرعاية بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها.

تثمين المجلس

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ميناء الملك عبدالله ورعايته حفل الافتتاح الرسمي له خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، ورعاية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا حفل تدشين "رؤية العلا" للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، وإطلاق سموه محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا لاستعادة التوازن الطبيعي في المنطقة.

إطلاق 1ـ SGS

كما ثمن المجلس، نجاح إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (1 ـ SGS) للفضاء من مركز غويانا الفرنسي للفضاء الذي يعد أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكاً للمملكة، ويتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة، ويهدف إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا الوسطى.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الإنجاز الوطني الذي يعد نتاجاً لدعمهما الكبير - حفظهما الله -، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة وزيادة المحتوى المحلي وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

محاربة الإرهاب

وبين أن المجلس اطلع بعد ذلك، على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، من بينها نتائج الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي اختتم أعماله في واشنطن، مجدداً التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف هذا التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

قرارات المجلس

وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وحوكمته المقترحة.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن توقيع (بروتوكول) يقضي بتعديل الفقرة (2) من المادة الأولى من اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه في شأن التعديل، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في مجال التأمين الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- باستكمال التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات: تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية، والتوقيع عليها.

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وهيئة الإذاعة الهندية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع اتفاقية توفير أساتذة للغة الصينية بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية والمركز الرئيس لمعهد (كونفوشيوس) في جمهورية الصين الشعبية، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الحادي عشر: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الثاني عشر: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الثالث عشر: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة علم الآثار والمتاحف في جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الرابع عشر: قرر مجلس الوزراء انضمام المملكة إلى آلية التعاون بين الإدارات الضريبية في مبادرة الحزام والطريق بصفة (مراقب)، وقيام وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -أو من ينيبه- باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام.

الخامس عشر: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعينات وترقيات

السادس عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم (نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة) في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي.

السابع عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقية على وظيفة (سفير)، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عادل بن عبدالرحمن بن عبدالغفار بخش إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2- ترقية المهندس إبراهيم بن صالح بن علي الزامل إلى وظيفة (مدير مركز المشاريع الهامة والتخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

3- ترقية سعود بن عبدالله بن أحمد العبيسي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

4- ترقية محمد بن إبراهيم بن محمد الشثري إلى وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

5- ترقية مخضور بن خضر بن محمد الصحفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.

6- ترقية محمد بن مسفر بن محمد الدهاسي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.