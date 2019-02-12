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أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 4175 مركبة "فورد: فيوجن- إسكيب 2016-2013" بسبب خلل في ناقل الحركة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام "P" مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
"التجارة" تستدعي 4175 مركبة "فورد: فيوجن- إسكيب 2016-2013"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 4175 مركبة "فورد: فيوجن- إسكيب 2016-2013" بسبب خلل في ناقل الحركة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام "P" مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
03:15 PM
بسبب خلل في ناقل الحركة يؤدي للتحرك فجأة مما يزيد وقوع الحوادث
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 4175 مركبة "فورد: فيوجن- إسكيب 2016-2013" بسبب خلل في ناقل الحركة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام "P" مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
، "التجارة" تستدعي 4175 مركبة "فورد: فيوجن- إسكيب 2016-2013" ،
المصدر : الخليج 365
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