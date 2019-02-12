، "أمن الطرق" بمكة يطيح بمقيم بحوزته حبوب "يابا" المخدرة ،

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تحقق "مكافحة المخدرات" بخليص مع مقيم من جنسية بنجلاديشية بعد العثور بحوزته عند إحدى النقاط الأمنية على طريق المدينة، على ألف حبة من حبوب "يابا" المخدرة.
وبينما كان رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ينصبون نقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة في حدود قوة منطقة مكة المكرمة، رصدوا مركبة فارهة من نوع BMW يقودها مقيم من جنسية بنجلاديشية.
وبعد توقيف المركبة للاشتباه في وضعها، أسفر تفتيشها عن ضبط حبوب حمراء اللون مخدرة من نوع اليابا عددها ألف حبة تحت أحد المقاعد.
وقد سُلمت المضبوطات والشخص الموقوف إلى "مكافحة المخدرات" بخليص بحكم الاختصاص.
من ناحية ـخرى، سلمت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطناً سعودياً إلى شرطة الكعكية، بعد أن حاول تمرير زجاجة خمر مستورد على متن مركبته من مركز الضبط الأمني بالشميسي.
"أمن الطرق" بمكة يطيح بمقيم بحوزته حبوب "يابا" المخدرةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-12
تحقق "مكافحة المخدرات" بخليص مع مقيم من جنسية بنجلاديشية بعد العثور بحوزته عند إحدى النقاط الأمنية على طريق المدينة، على ألف حبة من حبوب "يابا" المخدرة.
وبينما كان رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ينصبون نقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة في حدود قوة منطقة مكة المكرمة، رصدوا مركبة فارهة من نوع BMW يقودها مقيم من جنسية بنجلاديشية.
وبعد توقيف المركبة للاشتباه في وضعها، أسفر تفتيشها عن ضبط حبوب حمراء اللون مخدرة من نوع اليابا عددها ألف حبة تحت أحد المقاعد.
وقد سُلمت المضبوطات والشخص الموقوف إلى "مكافحة المخدرات" بخليص بحكم الاختصاص.
من ناحية ـخرى، سلمت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطناً سعودياً إلى شرطة الكعكية، بعد أن حاول تمرير زجاجة خمر مستورد على متن مركبته من مركز الضبط الأمني بالشميسي.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
02:58 PM
حاول تمريرها على طريق المدينة.. و"مكافحة المخدرات" تحقق
تحقق "مكافحة المخدرات" بخليص مع مقيم من جنسية بنجلاديشية بعد العثور بحوزته عند إحدى النقاط الأمنية على طريق المدينة، على ألف حبة من حبوب "يابا" المخدرة.
وبينما كان رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ينصبون نقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة في حدود قوة منطقة مكة المكرمة، رصدوا مركبة فارهة من نوع BMW يقودها مقيم من جنسية بنجلاديشية.
وبعد توقيف المركبة للاشتباه في وضعها، أسفر تفتيشها عن ضبط حبوب حمراء اللون مخدرة من نوع اليابا عددها ألف حبة تحت أحد المقاعد.
وقد سُلمت المضبوطات والشخص الموقوف إلى "مكافحة المخدرات" بخليص بحكم الاختصاص.
من ناحية ـخرى، سلمت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطناً سعودياً إلى شرطة الكعكية، بعد أن حاول تمرير زجاجة خمر مستورد على متن مركبته من مركز الضبط الأمني بالشميسي.
، "أمن الطرق" بمكة يطيح بمقيم بحوزته حبوب "يابا" المخدرة ،
المصدر : الخليج 365
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