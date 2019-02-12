لقي مواطن حتفه أثناء مشاجرة بينه وبين مواطن آخر صباح أمس (الإثنين)، بأحد المواقع شمال محافظة بيشة بمنطقة عسير. وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن الجهات الأمنية تحقق في وفاة المواطن، بينما تم تحويل جثته للطبيب الشرعي؛ للكشف عن أسباب الوفاة.

وأشارت المصادر، إلى أن الطرف الآخر في المشاجرة تم القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المعنية لتولي التحقيق معه.

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يلقى حتفه خلال مشاجرة شمال بيشة.. والجهات الأمنية تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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