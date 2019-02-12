أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن حالة ماطرة قادمة تلوح في الأفق قريباً. وقال صباح اليوم عبر حسابه في “تويتر”: كتلة هوائية معتدلة البرودة تتربع فوق المنطقة مشكّلة مرتفعاً جوياً، والحالة المطرية القادمة تلوح في الأفق قريباً، قد تبدأ يوم الخميس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، والرياض، ونجران، ومكة المكرمة- تشمل الأجزاء الساحلية منها، والمدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كانت هذه تفاصيل خبر المسند: كتلة هوائية معتدلة البرودة وحالة مطرية على المملكة تبدأ في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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