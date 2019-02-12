خبير أرصاد: زائر قطبي يعبر تبوك الورد وينشر الدفء بالمملكة

توقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن يبدأ الدفء مساء اليوم (الثلاثاء) على الأجواء الغربية والشمالية الغربية من المملكة، على أن يغطّي جميع أنحاء البلاد مع نهاية يوم غد، الأربعاء، بالتزامن مع عبور «زائر قطبي» تبوك الورد.

وقال كراني -في تغريدة عبر حسابه على تويتر-: «الدفء قادم إليكم بعون الله.. استقبلت أجواؤنا هذا اليوم طقسًا باردًا نتيجة تعمّق كتلة قطبية وصل محورها الأجواء الجنوبية.. مع استقرار تامّ لمعظم العناصر».

وتابع كراني: «متوقع أن يبدأ الدفء مساء اليوم بأجواء الغربية، الشمالية الغربية، ويغطي كل الأجواء مع نهاية الغد.. في انتظار زائر قطبي يعبر تبوك الورد».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت -في تقريرها عن طقس اليوم الثلاثاء- أجواءً باردة على معظم مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مـناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت -في وقت سابق أمس- حالة من التقلّبات الجوية تشهدها معظم مناطق المملكة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأشارت الهيئة إلى أن التقلبات الجوية تتسم بأمطار ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وكتلة باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

يذكر أن بعض مناطق المملكة شهدت حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام الماضية، أدّت إلى جريان سيول، خاصةً في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، وأسفرت عن حالتي وفاة.