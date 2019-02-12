أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء وفد المنطقة في الجنادرية 33

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس وأعضاء وفد إمارة منطقة الجوف المشاركين في الجنادرية.

وقدم رئيس الوفد الدكتور نواف بن ذيبان الخالدي، تقريرًا عن مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33؛ حيث كانت مشاركة المنطقة هذا العام من خلال بيت الجوف، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، وما صاحب المهرجان من فعاليات متنوعة، قدمها وفد المنطقة لزوار المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة بعض الجهات الحكومية من المنطقة والحرف اليدوية، وبعض المنتجات التي تميزت بها المنطقة.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لرئيس وأعضاء الوفد على جهودهم وإظهار المنطقة بالصورة المشرفة، متمنيًّا لهم التوفيق ومزيدًا من النجاحات في المناسبات المقبلة.

وشاركت منطقة الجوف في مهرجان هذا العام بمقرها الجديد، الذي تم البدء فيه عقب الجنادرية 32 مباشرة بمشاركة رجال الأعمال بالمنطقة، والذي يضاهي بيوت الجنادرية، وتم تشييده على طراز معماري، يتوافق مع عراقة وتاريخ ومكانة منطقة الجوف.

وضم البيت الجوفي في المهرجان أجنحة حكومية وأقسامًا ونموذجًا لمسجد عمر بن الخطاب؛ الذي به أول مأذنة في الإسلام، وبعض المحال التي يتم عرض منتجات المنطقة بها كالزيتون والزيت وحلوى الجوف.

ويأتي بناء مقر بيت الجوف في الجنادرية استجابة لأهالي المنطقة، الذين تطلعوا لبناء مكان يليق بالمنطقة ومكانتها التاريخية وتميز مشاركاتها، لما يمثله المقر من بُعد تاريخي وحضاري يجمع تلك المشاركات، ويمثّل رمزًا لجوف التاريخ.

وتشارك منطقة الجوف في كل عام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية بفعاليات مختلفة ومتميزة، إضافة إلى عديد من الحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب الفنون الشعبية وأجنحة لبعض الجهات الحكومية والفنون التشكيلية.

وتلقى تلك المشاركات استحسان وإعجاب الزوار، الذين يحرصون على زيارة أجنحة الجوف للاستمتاع بها، لما يلقونه من مشاركات متنوعة وحسن ضيافة في بيت الشعر الجوفي.