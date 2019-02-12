بالفيديو والصور.. مصادر توضح لـ«عاجل» ملابسات سقوط سيارتين في حفرة بجدة

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن تفاصيل جديدة حول حادث سقوط مركبتين في حفرة بأحد الأحياء الجنوبية في جدة.

وقالت المصادر، إن الحادثين وقعا بسبب تهالك البنية التحتية داخل الحيّ، ووجود بعض آثار الأمطار التي هطلت على المكان في وقت سابق، الأمر الذي أحدث فجوة سقطت بها المركبتان.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة؛ فقد وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي، بالكيلو 14 الجنوبي، وأن الحفرة سقطت بها مركبة من نوع وايت وأخرى صغيرة تعود لأحد المواطنين الذي تعرض لإصابة، ما استدعى نقله إلى المستشفى بواسطة الجهات الإسعافية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع يتبع إحدى الشركات التي كانت تقوم بتوصيل شبكات المياه بالحي، وأن المكان كانت به بعض آثار الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، الأمر الذي تسبب في وقوع المركبة مع الوايت في حفرة واحدة، دون وجود وسائل كافية للأمن والسلامة.