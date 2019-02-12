السعودية اليوم / الجزائر تشارك في اجتماعات برلمانية في ستراسبورغ الفرنسية



الجزائر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

تشارك الجزائر في اجتماعات القمة السادسة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 15 لذات الهيئة التي تبدأ غدًا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم، بأن المشاركين في أعمال القمة السادسة سيناقشون محتوى تقرير المفوض المعني بشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، فيما سيناقش في أشغال الجلسة العامة الـ 15 موضوع " التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في المتوسط " وذلك على ضوء عروض تقدمها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

// انتهى //

16:45ت م

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الجزائر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستشارك الجزائر في اجتماعات القمة السادسة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 15 لذات الهيئة التي تبدأ غدًا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم، بأن المشاركين في أعمال القمة السادسة سيناقشون محتوى تقرير المفوض المعني بشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، فيما سيناقش في أشغال الجلسة العامة الـ 15 موضوع " التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في المتوسط " وذلك على ضوء عروض تقدمها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.// انتهى //16:45ت م0205

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