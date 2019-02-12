السعودية اليوم / محكمة عراقية تصدر أحكامًا بالإعدام بحق ستة أشقاء أدينوا بالانتماء إلى تنظيم" داعش" الإرهابي



بغداد 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أصدرت محكمة جنايات محافظة نينوى بشمال العراق اليوم أحكامًا بالإعدام بحق ستة أشقاء أدينوا بالانتماء إلى تنظيم" داعش" الإرهابي والمشاركة في عمليات مسلحة استهدفت القوات الأمنية العراقية.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي بأن الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت أحكامها بالإعدام بحق المدانين الستة الذين يعدون من أخطر المجرمين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح أن هؤلاء أدينوا بجريمة الاشتراك بقتل العديد من عناصر القوات الأمنية والمواطنين ورميهم في منطقة" الخسفة" فضلًا عن زرع العبوات الناسفة ومواجهة القوات الأمنية في ناحية حمام العليل مشيرًا إلى أن هذه الأحكام صدرت استنادًا للمادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.

// انتهى //

16:42ت م

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بغداد 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأصدرت محكمة جنايات محافظة نينوى بشمال العراق اليوم أحكامًا بالإعدام بحق ستة أشقاء أدينوا بالانتماء إلى تنظيم" داعش" الإرهابي والمشاركة في عمليات مسلحة استهدفت القوات الأمنية العراقية.وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي بأن الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت أحكامها بالإعدام بحق المدانين الستة الذين يعدون من أخطر المجرمين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضح أن هؤلاء أدينوا بجريمة الاشتراك بقتل العديد من عناصر القوات الأمنية والمواطنين ورميهم في منطقة" الخسفة" فضلًا عن زرع العبوات الناسفة ومواجهة القوات الأمنية في ناحية حمام العليل مشيرًا إلى أن هذه الأحكام صدرت استنادًا للمادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.// انتهى //16:42ت م0202

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