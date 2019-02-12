السعودية اليوم / هيئة النقل العام وكلية الدراسات البحرية يطلقان اختبارات الكفاءة البحرية الدولية في جدة



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

عقدت هيئة النقل العام بالتعاون مع كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أولى امتحانات شهادة الكفاءة البحرية الدولية التي سوف تصدر لأول مرة في المملكة، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني، وشارك فيها ضباط النقل البحري

وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان تمراز أن هذا الحدث يعد أحد اهداف الكلية التي أنشئت من أجلها، وذلك بإصدار شهادات الكفاءة البحرية الدولية حسب اشتراطات معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) حيث تعد أول كلية متخصصة على مستوى المملكة في التعليم البحري، وتتيح برامجها الأكاديمية فرصًا لتأهيل الكوادر

وأعرب عن شكره وامتنانه لهيئة النقل العام على الدعم اللا محدود من الهيئة بشكل عام، وقطاع النقل البحري في الهيئة بشكل خاص نظرًا للتعاون المثمر في إصدار الشهادات البحرية المُعترف بها دوليًا لأول مرة من المملكة.

من جهته أشاد المهندس فريد القحطاني بهذه الشراكة الناجحة مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الموحّد، ودورها في سد العجز في الكوادر البحرية الوطنية المؤهلة للعمل في صناعة النقل البحري العملاقة، لما تشهده المملكة من تطور وتنمية في هذا القطاع تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مبينًا أن أول مخرجاتها هو تخريج ضباط نقل بحري متخصصين عبر هذه الامتحانات الدولية التي تشرف عليها الهيئة بالشراكة مع صرح أكاديمي وطني متخصص، معتزًا بما وفرته الهيئة من ضوابط لهذه الاختبارات النوعيّة، وتحديد مستهدفاتها، مؤكدا أنها ستكون سنوية، وعلى ثلاث فترات، ومنها ما هو تحريري وشفهي للتخصصين، الملاحة البحرية والهندسة البحرية.

وقدم القحطاني شكره لإدارة الجامعة ولعميد الكلية، مشيدا بحرص الكلية على مواكبة النقلة التي تعيشها صناعة النقل البحري، والتقدم والتطور الذي تشهده كلية الدارسات البحرية من خلال الأقسام العلمية المتخصصة والجوانب التطبيقية التي أظهرت إمكانيات شباب الوطن في هذا المجال.

// انتهى //

16:28ت م

0192



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسعقدت هيئة النقل العام بالتعاون مع كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أولى امتحانات شهادة الكفاءة البحرية الدولية التي سوف تصدر لأول مرة في المملكة، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني، وشارك فيها ضباط النقل البحريوأوضح عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان تمراز أن هذا الحدث يعد أحد اهداف الكلية التي أنشئت من أجلها، وذلك بإصدار شهادات الكفاءة البحرية الدولية حسب اشتراطات معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) حيث تعد أول كلية متخصصة على مستوى المملكة في التعليم البحري، وتتيح برامجها الأكاديمية فرصًا لتأهيل الكوادر السعودية الشابة في مجال النقل البحري، تماشياً مع الأهداف الوطنية لخدمة العملية التعليمية في تطوير برامج التدريب البحري والنقل البحري لجميع فئات المجتمع في شتى التخصصات المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.وأعرب عن شكره وامتنانه لهيئة النقل العام على الدعم اللا محدود من الهيئة بشكل عام، وقطاع النقل البحري في الهيئة بشكل خاص نظرًا للتعاون المثمر في إصدار الشهادات البحرية المُعترف بها دوليًا لأول مرة من المملكة.من جهته أشاد المهندس فريد القحطاني بهذه الشراكة الناجحة مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الموحّد، ودورها في سد العجز في الكوادر البحرية الوطنية المؤهلة للعمل في صناعة النقل البحري العملاقة، لما تشهده المملكة من تطور وتنمية في هذا القطاع تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مبينًا أن أول مخرجاتها هو تخريج ضباط نقل بحري متخصصين عبر هذه الامتحانات الدولية التي تشرف عليها الهيئة بالشراكة مع صرح أكاديمي وطني متخصص، معتزًا بما وفرته الهيئة من ضوابط لهذه الاختبارات النوعيّة، وتحديد مستهدفاتها، مؤكدا أنها ستكون سنوية، وعلى ثلاث فترات، ومنها ما هو تحريري وشفهي للتخصصين، الملاحة البحرية والهندسة البحرية.وقدم القحطاني شكره لإدارة الجامعة ولعميد الكلية، مشيدا بحرص الكلية على مواكبة النقلة التي تعيشها صناعة النقل البحري، والتقدم والتطور الذي تشهده كلية الدارسات البحرية من خلال الأقسام العلمية المتخصصة والجوانب التطبيقية التي أظهرت إمكانيات شباب الوطن في هذا المجال.// انتهى //16:28ت م0192

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