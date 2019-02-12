السعودية اليوم / المبعوث الإيطالي الجديد يقدم أوراق اعتماده للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي



جدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

قدّم القنصل العام لإيطاليا بجدة ستيفانو ستوتشي المعيّن حديثاً مبعوثاً خاصاً لإيطاليا لدى منظمة التعاون الإسلامي اليوم، أوراق اعتماده لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، مبعوثاً خاصاً لإيطاليا لدى المنظمة.

وأجرى معاليه والمبعوث الإيطالي خلال اللقاء، مناقشات مستفيضة حول مختلِف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تهديدات الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا.

وجدّد ستوتشي التزام إيطاليا بالعمل على نحو وثيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خدمة للمصالح المشتركة.

وشدّد الدكتور العثيمين في معرض ترحيبه بالمبعوث الخاص الجديد على ضرورة تحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون المتبادل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة وإيطاليا، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالشباب والحوار بين الأديان والتبادل الثقافي ، مؤكداً دعم المنظمة الدؤوب له ، وتعاونها معه خلال مزاولته لمهامه كمبعوث خاص لبلده لدى منظمة التعاون الإسلامي.

// انتهى //

16:14ت م

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جدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسقدّم القنصل العام لإيطاليا بجدة ستيفانو ستوتشي المعيّن حديثاً مبعوثاً خاصاً لإيطاليا لدى منظمة التعاون الإسلامي اليوم، أوراق اعتماده لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، مبعوثاً خاصاً لإيطاليا لدى المنظمة.وأجرى معاليه والمبعوث الإيطالي خلال اللقاء، مناقشات مستفيضة حول مختلِف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تهديدات الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا.وجدّد ستوتشي التزام إيطاليا بالعمل على نحو وثيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خدمة للمصالح المشتركة.وشدّد الدكتور العثيمين في معرض ترحيبه بالمبعوث الخاص الجديد على ضرورة تحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون المتبادل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة وإيطاليا، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالشباب والحوار بين الأديان والتبادل الثقافي ، مؤكداً دعم المنظمة الدؤوب له ، وتعاونها معه خلال مزاولته لمهامه كمبعوث خاص لبلده لدى منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //16:14ت م0188

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