السعودية اليوم / تعليم تبوك يوقع وثيقة تفاهم مع الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة



تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

وقع مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه اليوم, مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز العودة وثيقة تفاهم , التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع من أبناء وبنات الوطن المعطاء.

وأكد العُمري أهمية اسهام قطاع التعليم في خدمة المجتمع ودعم العمل التطوعي، مبيناً أن تعليم تبوك يسخر كل إمكاناته لدعم المتطوعين والمتطوعات ومساعدتهم في رسالتهم الخيرية.

من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي محمد بن عيد العزيز العودة شكره لتعليم تبوك على هذه المبادرة التي أثمرت بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك حرصت على تنفيذ عدد من الفعاليات والمشاريع والمبادرات منذ تأسيسها في عام 1437هـ , تحقيقا لرؤيتها بقيادة فاعلة للعمل التطوعي بمنطقة تبوك .

وأضاف العودة أن الجمعية هدفت إلى رفع الوعي بالعمل التطوعي وتعزيزه, وتوحيد الجهود في الاعمال التطوعية بالمنطقة من خلال الدعم المادي والمعنوي للفرق التطوعية في مجالات المجتمع , والتعليم , والبيئة , والاحتفالات والكوارث, بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للعمل التطوعي في منطقة تبوك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية, و العمل على تنظيم سياسات وتشريعات الأعمال التطوعية وتذليل معوقاتها, وبناء شراكات مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة, وتنفيذ دورات تعريفية وتدريبية للأفراد المتطوعين والفرق التطوعية والمنظمات التي تستقطب المتطوعين , وتنظيم عمل الفرق التطوعية بالمنطقة ودعمها والإشراف عليها.

وبين "العودة" أن أعداد المتطوعين حالياً يفوق 6100 شاب وشابة، موزعين على 13 فريقا يعملون تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك.

//انتهى//

16:11ت م

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تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسوقع مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه اليوم, مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز العودة وثيقة تفاهم , التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع من أبناء وبنات الوطن المعطاء.وأكد العُمري أهمية اسهام قطاع التعليم في خدمة المجتمع ودعم العمل التطوعي، مبيناً أن تعليم تبوك يسخر كل إمكاناته لدعم المتطوعين والمتطوعات ومساعدتهم في رسالتهم الخيرية.من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي محمد بن عيد العزيز العودة شكره لتعليم تبوك على هذه المبادرة التي أثمرت بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك حرصت على تنفيذ عدد من الفعاليات والمشاريع والمبادرات منذ تأسيسها في عام 1437هـ , تحقيقا لرؤيتها بقيادة فاعلة للعمل التطوعي بمنطقة تبوك .وأضاف العودة أن الجمعية هدفت إلى رفع الوعي بالعمل التطوعي وتعزيزه, وتوحيد الجهود في الاعمال التطوعية بالمنطقة من خلال الدعم المادي والمعنوي للفرق التطوعية في مجالات المجتمع , والتعليم , والبيئة , والاحتفالات والكوارث, بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للعمل التطوعي في منطقة تبوك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية, و العمل على تنظيم سياسات وتشريعات الأعمال التطوعية وتذليل معوقاتها, وبناء شراكات مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة, وتنفيذ دورات تعريفية وتدريبية للأفراد المتطوعين والفرق التطوعية والمنظمات التي تستقطب المتطوعين , وتنظيم عمل الفرق التطوعية بالمنطقة ودعمها والإشراف عليها.وبين "العودة" أن أعداد المتطوعين حالياً يفوق 6100 شاب وشابة، موزعين على 13 فريقا يعملون تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك.//انتهى//16:11ت م0182

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