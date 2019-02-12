شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1000 كيلو أغذية فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط الدمام مستودعين مخالفين للأنظمة، كما أتلفت 1000 كلغم من المواد الغذائية، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة لحفظ الأطعمة كاللحوم وغيرها، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية غذاؤكم أمانة. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن الحملة أسفرت عن إغلاق مستودعين، وإتلاف 1000 كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة والغير صالحة للاستخدام وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في سوء حفظ وتخزين واستخدام الارتدادات المكشوفة وتكديس الأغذية فيها.

وأشار الشمري إلى أنه تم ضبط مستودع آخر مخالف للأنظمة والاشتراطات، وذلك من خلال استغلال الارتدادات والممرات الجانبية للمستودع من قبل العاملين بإقامة حظيرة لتربية المواشي والدجاج، مؤكدا بأنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودعين، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة للكشف على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة بحفظ اللحوم والأطعمة، بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنه.