شاهد ولي العهد في الحرم المكي فجراً .. زوّار ومعتمرون وثّقوا وتناقلوا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وثّق عديدٌ من الزوّار والمعتمرين، فجر اليوم الثلاثاء، في مكة المكرّمة مقاطع فيديو لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للحرم المكي.

وتظهر المقاطع التي تمّ تناقلها على منصات التواصل الاجتماعي، ولي العهد وهو يدعو ويقبّل الكعبة المشرّفة ويتفقّد مشاريع التوسعة والتطوير للحرم.

وعبّر عديدٌ من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالجهود الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية في خدمة الاسلام والمسلمين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، بقصر الصفا في مكة المكرّمة، قد رأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة؛ المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بالأعمال والخدمات كافة، وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام، ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدّسة في قلبه.

وناقش مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، خلال الاجتماع، عديداً من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة، وأولها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث تم استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع، وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.