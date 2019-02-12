دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المرور: 900 ريال غرامة قيادة المركبة الملوثة للبيئة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن قيادة مركبة تحدث تلويثًا للبيئة على الطرق العامة؛ تعد مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 900 ريال.

وأضافت الإدارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن قيادة السيارة الملوثة للبيئة، تطالها العقوبات الواردة بجدول المخالفات رقم (٤).

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في 13 أكتوبر الماضي، التعديلات الواردة في مواد قانون المرور، التي أقرها الأمر السامي؛ حيث نصَّت المادة الـ62 منه على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا نتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت المادة ذاتها على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا، متعديًا أو مفرّطًا، ونتجت عن إصابةٌ تزيد مدة الشفاء منها عن 15 يومًا؛ يعاقب بالسجن مدةً لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح المرور أن جدول المخالفات رقم (3) نصّ على تطبيق الغرامة المالية (300-500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.

وبيَّن المرور أن جدول المخالفات رقم (4) يشمل الغرامة المالية (500-900) ريال، على مخالفة استخدام السائق، بيده، أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، أو ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة، أو رمي أي أجسام خارج المركبات أثناء سيرها، أو سير المركبة بدون لوحة أمامية، وتتضمن أيضًا النزول أو الركوب أثناء سير المركبات، وعبور المشاة الطرقَ من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.

وينص جدول المخالفات رقم (5) على الغرامة المالية (ألف إلى ألفين ريال)، على مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف. وتضمن جدول المخالفات رقم (6) تطبيق الغرامة المالية (من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف ريال) على تجاوُز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، وأضاف عليها مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.