السعودية اليوم / " تحقيق وتعزيز الأمن الفكري" .. محاضرة بدعوي بتبوك غداً



تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة بعنوان "تحقيق وتعزيز الأمن الفكري"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الرحمن بتبوك.

تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات " الأمن الفكري "، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.

// انتهى //

15:35ت م

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تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة بعنوان "تحقيق وتعزيز الأمن الفكري"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الرحمن بتبوك.تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات " الأمن الفكري "، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //15:35ت م0166

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