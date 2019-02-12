السعودية اليوم / قيادة المنطقة الشمالية الغربية تنظم المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بتبوك غداً



تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

تنظم قيادة المنطقة الشمالية الغربية غداً، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع والذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام، وذلك في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك.

وأفادت قيادة المنطقة أن فعاليات المعرض تتضمن إقامة عرض عسكري، وأوبريت وطني، واستعراض للطيران والقفز الحر.

ودعت قيادة المنطقة الشمالية الغربية جميع المواطنين للحضور والمشاركة في الفعاليات، مشيرةً إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز الانجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

15:21ت م

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تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستنظم قيادة المنطقة الشمالية الغربية غداً، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع والذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام، وذلك في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك.وأفادت قيادة المنطقة أن فعاليات المعرض تتضمن إقامة عرض عسكري، وأوبريت وطني، واستعراض للطيران والقفز الحر.ودعت قيادة المنطقة الشمالية الغربية جميع المواطنين للحضور والمشاركة في الفعاليات، مشيرةً إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز الانجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.// انتهى //15:21ت م0151

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