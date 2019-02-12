السعودية اليوم / مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

رأس معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج, بمقر الأمن العام بالناصرية اليوم, الاجتماع الأول للجنة الأمنية بالحج, بحضور جميع أعضائها.

وفي مستهل الاجتماع رحب معاليه بالجميع, ناقلًا لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع قد عقد استكمالًا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحده لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

وشدد الفريق أول ركن خالد الحربي, على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440هـ .

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي, إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وأقروا عدداً من التوصيات, إضافة لمناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل بإذن الله توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في آداء مناسكهم في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إمكانات هائلة ودعم كبير.

// انتهى //

15:14ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسرأس معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج, بمقر الأمن العام بالناصرية اليوم, الاجتماع الأول للجنة الأمنية بالحج, بحضور جميع أعضائها.وفي مستهل الاجتماع رحب معاليه بالجميع, ناقلًا لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع قد عقد استكمالًا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحده لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.وشدد الفريق أول ركن خالد الحربي, على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440هـ .واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي, إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وأقروا عدداً من التوصيات, إضافة لمناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل بإذن الله توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في آداء مناسكهم في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إمكانات هائلة ودعم كبير.// انتهى //15:14ت م0147

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