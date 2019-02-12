السعودية | وزارة العدل : 10 آلاف حكم في دعاوى الحضانة والزيارة خلال العام الجاري

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:15 مساءً, 12 فبراير 2019 م

المناطق - واس

أغلقت محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أكثر من 10 آلاف قضية متعلقة بالحضانة وزيارة الأطفال، وذلك خلال العام الجاري.

وكشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بهما من محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة منذ بداية العام الهجري الحالي حتى اليوم بلغت 10061 حكماً.

وبحسب المنصة، فقد استحوذت ثلاث مناطق على قائمة الأكثر إصداراً لأحكام الحضانة والزيارة خلال الفترة بنسبة 74%، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بعدد 4074 حكماً، تلاها منطقة الرياض بـ 2235 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 1171 حكماً خلال الفترة.

وحلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بعدد 745 حكماً، تلاها منطقة عسير بـ 387 حكماً، ثم منطقة القصيم بعدد 320 حكماً، في حين سجلت منطقة جازان عدد 277 حكماً، ومنطقة تبوك عدد 262 حكماً، إضافة إلى 220 حكماً لمنطقة حائل.

وجاءت منطقة الباحة في المرتبة العاشرة في عدد أحكام الحضانة والزيارة وما يلحق بهما خلال العام الحالي بعدد 156 حكماً، تلاها منطقة الجوف بـ 102 حكم، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 71 حكماً، في حين تذيلت منطقة نجران القائمة بأقل الأحكام بعدد 41 حكماً.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بأن يتم التنسيق والتعاون مع مؤسّستين في القطاع غير الربحي تهدفان إلى توفير مراكز متخصّصة للتيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة للعائلة ودون الحاجة للتنفيذ في المحاكم أو مراكز الشرط.

كما وجه معالي الوزير بإنشاء مراكز متخصّصة لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ستنطلق في مرحلتها الأولى بمنطقة الرياض بالشراكة مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، ومنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، على أن تقدّم خدمات الإرشاد المتكاملة (الأسرية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية، والتربوية للمحضونين وعائلاتهم.