شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : أهمية تطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، لمديرة عام فرع معهد الإدارة العامة النسوي بالمنطقة الشرقية الدكتورة حصة بنت عبدالله العقيل ومنسوبات المعهد.
وأكد سموه أهمية تطوير واستحداث البرامج التدريبية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات الجهات، وتلبي حاجتها في سوق العمل.
من جهتها قدمت الدكتورة العقيل شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة، مؤكدة حرص المعهد على مواكبة التطلعات الطموحة مع المحافظة على جودة الخدمات.
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