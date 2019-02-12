شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : أهمية تطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على خطط الفرع النسوي بمعهد الإدارة العامة بالمنطقة وما يحتويه من برامج لتدريب وتأهيل الكوادر النسائية وما يقدمه من بحوث ودراسات واستشارات ذات قيمة مضافة، وكذلك الخدمات المعرفية التي يسهم بها الفرع في نشر الفكر والممارسات الإدارية السليمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، لمديرة عام فرع معهد الإدارة العامة النسوي بالمنطقة الشرقية الدكتورة حصة بنت عبدالله العقيل ومنسوبات المعهد.

وأكد سموه أهمية تطوير واستحداث البرامج التدريبية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات الجهات، وتلبي حاجتها في سوق العمل.

من جهتها قدمت الدكتورة العقيل شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة، مؤكدة حرص المعهد على مواكبة التطلعات الطموحة مع المحافظة على جودة الخدمات.