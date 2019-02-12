شكرا لقرائتكم خبر عن تدشن مبادرة الحزام الأخضر بالرياض .. 5 ملايين شجرة سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود المبادرة الوطنية الحزام الأخضر المحيط بالمدن في مرحلتها الأولى بمنطقة الرياض بمشاركة أمانة المنطقة ممثلة في إدارة الحدائق وطلاب المدارس والجهات الحكومية والخاصة وذلك بزراعة الشتلات والأشجار داخل الميادين التي قامت إدارة الحدائق بتجهيزها والإشراف على عملية الزراعة بها وسط منظومة خدمية متكاملة من مختلف القطاعات الحكومية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف أن برنامج التدشين للمبادرة الوطنية الذي شارك فيه طلاب المدارس تتوافق مع ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء حيث تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر .

والمح بأن الجمعية السعودية لعلوم الحياة كان لها دور كبير في هذا المجال وذلك عن طريق الإشراف العلمي والفني وتقديم الاستشارات لما تضمه الجمعية من مختصين مؤهلين تأهيلا عاليا وذوي خبرة في هذا المجال بمناطق المملكة .

وأبان بأن من أهداف هذه المبادرة العمل على زراعة خمس ملايين شجرة كل عام لغاية عام ٢٠٣٠ على أن يتم التنسيق مع المشاتل الوطنية الكبرى لتواجدها في بعض المواقع المخصصة للزراعة ليتمكن الأفراد الراغبين بالمساهمة في زراعة الشتلات وتوثيقها بالتطبيق بنفس الوقت .