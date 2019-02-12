شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل نائب محافظ هيئة المواصفات والجودة والان نبدء بالتفاصيل
وقدم سموه الشكر للدكتور الحمادي على الجهود التي بذلها في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة وما قدمه هو وزملائه من جهود للارتقاء بجودة العمل ، مباركاً له سموه تعيينه الجديد ، ومتمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه.
فيما نقل الدكتور الحمادي تحيات محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وشكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته التي تهتم بالمواطن وصحته وسلامته ، وكذلك مايلقاه فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية من متابعة واهتمام من سموه الكريم .
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