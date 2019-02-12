شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل نائب محافظ هيئة المواصفات والجودة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء الدكتور طامس بن علي الحمادي ، وذلك بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وانتهاء فترة عمله كمدير عام لفرع الهيئة بالمنطقة.

وقدم سموه الشكر للدكتور الحمادي على الجهود التي بذلها في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة وما قدمه هو وزملائه من جهود للارتقاء بجودة العمل ، مباركاً له سموه تعيينه الجديد ، ومتمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه.

فيما نقل الدكتور الحمادي تحيات محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وشكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته التي تهتم بالمواطن وصحته وسلامته ، وكذلك مايلقاه فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية من متابعة واهتمام من سموه الكريم .