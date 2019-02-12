شكرا لقرائتكم تنفيذ مطار مؤقت في نجران خلال 120 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ،نائب أمير منطقة نجران ، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لقطاع المشاريع المهندس فارس العوفي, يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

واطلع سموه على مشروع مطار نجران المؤقت الواقع شمال منطقة نجران بمسافة 70 كلم ,الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال 120 يوماً.

وأوضح المهندس العوفي، أن الرحلات من مطار نجران المؤقت ستكون إلى مدينتي الرياض وجدة,كما ستكون الرحلات خلال فتره النهار.

وثمن نائب أمير نجران، جهود الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة،مؤكداً أهمية الانتهاء من تنفيذ المطار المؤقت خلال المدة المحددة للمشروع, وأن يكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة, وأهالي منطقة نجران.

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