شكرا لقرائتكم مدير الأمن العام يشدد على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات لخدمة الحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الأمنية للحج بحضور جميع أعضائها وذلك بمقر الأمن العام بالناصرية .

واستهل الحربي الاجتماع بكلمة ترحيبيه بكافة الأعضاء ناقلا لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعد استكمالا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن ، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجري إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأقروا عدداً من التوصيات إضافة لمناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل بإذن الله توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن ، في أداء مناسكهم في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده الأمين حفظهما الله جميعا ، من إمكانات هائلة ودعم كبير .

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