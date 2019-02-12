شكرا لقرائتكم وفاة وإصابة 12 بانقلاب باص في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -عمر البشيري - الباحة

أسفر حادث انقلاب مروع لباص عن وفاة 4 أشخاص، و٨ إصابات على طريق بلجرشي – الباحة صباح اليوم.

وفي التفاصيل، صرح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب باص وكان وقت البلاغ في تمام الساعه 7:06 صباح اليوم على الرقم الموحد 997 وحسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه توجد عدة إصابات.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة وتواجد نائب مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ومدير القيادة الميدانية للموقع وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 12 إصابة.

وأوضح الزهراني : تفصيلاً إن الإصابات نتج عنها أربع حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها وثماني إصابات منها إصابة خطيرة وثلاث إصابات متوسطة وثلاث إصابات بسيطة من النساء وثلاث إصابات من الرجال من الجنسيات الآسيوية. تم التعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكلات الإسعافية وتم نقل الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة وأيضا فرقتان من إسعاف الصحة نقلت إصابتين ، وإصابة نقلت عن طريق وسيلة أخرى .

وأوضح الزهراني أن الحادث كان بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد بن محمد الغامدي ووجه بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المصابين بالحادث.



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