ضبط وكر لتصنيع المواد الغذائية والمخللات تديره عمالة مخالفة بعرعر

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عرعر باشرت إدارة صحة البيئة بشرق عرعر، ضبط شقة سكنية تدار لتصنيع المواد الغذائية والمخللات من قبل عمالة أجنبية مخالفين لكافة الاشتراطات الصحية وأنظمة العمل. وأوضحت بلدية شرق عرعر، اليوم الثلاثاء، أنه تمت مصادرة المواد وإبلاغ الجهات الأمنية ذات العلاقة.

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