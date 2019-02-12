شكرا لقرائتكم نجاح 10 عمليات قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - نجران

‫تمكن بفضل الله أطباء جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بمنطقة نجران من إجراء (10) عمليات قلب مفتوح دقيقة خلال شهر يناير من العام الحالي لمرضى تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 77 عاماً يعانون من أمراض قلبية حيث تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وذكرت الصحة في نجران أن الإجراءات الجراحية شملت 4 عمليات تبديل صمامات القلب الأورطي والميترالي والصمام الثلاثي. وأخرى نوعية لمريض مصاب بالحمّى الروماتيزمية تم فيها استبدال الصمام الميترالي وإصلاح الصمام الثلاثي.

الجدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد من المراكز المتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة بسعة 40 سريراً ويضم غرفتين لعمليات القلب المفتوح وقسم عناية جراحة القلب بواقع (6) أسرة بالإضافة إلى (9) أسرة عناية قلب وجهازين متقدمة للقسطرة التشخيصية والعلاجية.

كما دعمت صحة نجران في الآونة الأخيرة المركز بكوادر وطنية من ذوي الخبرة لتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية أسهمت بفضل الله في دعم الحياة لأكثر من ١٤١٩ مريضاً أجريت لهم القسطرة القلبية خلال العام ٢٠١٨م.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.