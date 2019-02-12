معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة من خلال وزارة الداخلية السعودية

يسألنا الكثير من وزارنا الكرام المقيمين فى المملكة العربية السعودية من المغتربين من مصر والدول العربية عن طريقة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة، وكما تعلمون نحن فى “نجوم مصرية” نخصص قسم شامل لأهم وأبرز الأخبار السعودية، ويعد معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من أبرز المواضيع المتداولة فى الحديث بين المغتربين، فالجميع يريد أن يعيش في الدولة المقيم بها بما يتوافق مع قوانين وشروط إقامتها، ولهذا نكتب هذا المقال ليكون استكمالاً لمقالات أخرى تحدثنا فيها عن طريقة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية، فإلى نص المقال.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة

عند زيارتك للموقع الرسمى لوزارة الداخلية السعودية ستجد الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وهذا ليس فى وزارة بعينها ولكنه تطور أصاب جميع الوزارات فى ظل رؤية 2030، فالمملكة العربية السعودية وضعت أهداف ورؤية لمواكبة الدول الحديثة، ونوضح لكم الان طريقة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة خطوة بخطوة عبر النقاط التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية السعودية .

. اضغط على الاستعلامات الالكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن إقامة وقم بملئ البيانات المطلوبة.

بمجرد انتهائك من كتابة بياناتك من رقم اقامة وغيره ستظهر لك كل المعلومات التي تريدها بشأن إقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت