معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال وزارة الداخلية السعودية

يشغل موضوع معرفة صلاحية الإقامة بال الملايين من المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويصل عددهم الى أكثر من 12 مليون، وقد أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية الكثير من الخدمات لهم بشكل إلكترونى للتسهيل عليهم وعلى المواطن السعودى، ونحن فى “نجوم مصرية” نهتم بتوضيح كافة الخدمات الإلكترونية وكيفية الاستعلام عنها للمواطن والمقيم السعودى، ونوضح لكم فى هذا المقال كيفية معرفة صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

معرفة صلاحية الإقامة

معظمنا الآن فى جميع البلاد العربية يتابع الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها السعودية، ولعلكم سمعتم وقرأتم عن رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيقها بوضع السعودية فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا، وقد نتج عن هذه الاستراتيجية طفرة فى تطوير الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية السعودية حيث تقدم الكثير من خدماتها بصورة الكترونية، وإليكم أهم الخطوات المتبعة لمعرفة صلاحية الإقامة كالاتى:

ادخل على موقع وزارة الداخلية السعودية .

. قم بالدخول الى الإستعلامات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة الإستعلام عن الإقامة أو أى خدمة أخرى تريدها.

اكتب رقم الاقامة والرمز المرئي بشكل صحيح.

تظهر لك الآن كافة البيانات عن اقامتك على الشاشة.

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