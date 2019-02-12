ولي العهد يزور الحرم المكي ويطلع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأمير محمد بن سلمان الحرم المكي الشريف، واطلع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة، وذلك عقب ترؤسه في قصر الصفا بمكة أمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بجميع الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.

وناقش مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة وأولها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث جرى استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع والتطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن عداس، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تعمل على عدد من الموضوعات الهيكلية التي تشمل إدارة الحرم المكي الشريف، وإدارة النقل العام والطرق، وإدارة المرافق العامة في المشاعر المقدسة، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة في عدد من المشروعات التمكينية التي تشمل مشروع رؤى الحرم وتطوير المشاعر المقدسة ومعالجة وتطوير الأحياء العشوائية، إضافة إلى دعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن.