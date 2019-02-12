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تحطمت مروحية عسكرية تركية أثناء محاولة الهبوط اضطراريًا في إسطنبول أكبر المدن التركية.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قال حاكم المدينة، علي يرلي كايا، على "تويتر" إن "طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت في منطقة تشكمه كوي السكنية بالجانب الآسيوي من إسطنبول".
وأضاف: "المعلومات الأولية تفيد بإصابة 4 عسكريين كانوا على متن المروحية نقلوا إلى المستشفى".
وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح.
تحطم مروحية عسكرية تركية في إسطنبول وإصابة جميع من على متنهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
تحطمت مروحية عسكرية تركية أثناء محاولة الهبوط اضطراريًا في إسطنبول أكبر المدن التركية.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قال حاكم المدينة، علي يرلي كايا، على "تويتر" إن "طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت في منطقة تشكمه كوي السكنية بالجانب الآسيوي من إسطنبول".
وأضاف: "المعلومات الأولية تفيد بإصابة 4 عسكريين كانوا على متن المروحية نقلوا إلى المستشفى".
وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
02:35 PM
أثناء محاولة الهبوط اضطراريًا
تحطمت مروحية عسكرية تركية أثناء محاولة الهبوط اضطراريًا في إسطنبول أكبر المدن التركية.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قال حاكم المدينة، علي يرلي كايا، على "تويتر" إن "طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت في منطقة تشكمه كوي السكنية بالجانب الآسيوي من إسطنبول".
وأضاف: "المعلومات الأولية تفيد بإصابة 4 عسكريين كانوا على متن المروحية نقلوا إلى المستشفى".
وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح.
، تحطم مروحية عسكرية تركية في إسطنبول وإصابة جميع من على متنها ،
المصدر : الخليج 365
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